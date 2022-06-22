انت الان تتابع خبر الحوثي: استخدام أسلحة محرمة دوليا في محاولة لاحتلال صنعاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال زعيم حركة "أنصار الله" الحوثية عبد الملك الحوثي إن قوى العدوان حاولت احتلال صنعاء، وارتكبت "أفظع الجرائم واستخدمت الأسلحة المحرمة دوليا".

وأضاف الحوثي في كلمة متلفزة أمام جمع من وجهاء صنعاء، أن "الأعداء جهزوا حملات عسكرية كبيرة لاحتلال العاصمة صنعاء وخصصوا لتحقيق أهدافهم الوهمية والسرابية مليارات الدولارات".

وقال إن التحالف "خطط للقيام بتفجيرات واستهداف المواطنين في صنعاء بالعمليات الأمنية والسيارات المفخخة"، وأشار في هذا السياق إلى أنه تم الإعلان عن ضبط بعض الخلايا، بينما هناك خلايا اعتقلت دون أن يتم الإعلان عن ذلك "لأسباب أمنية".