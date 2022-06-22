انت الان تتابع خبر الصحة العالمية: خطر الإصابة بجدري القردة أصبح حقيقيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط الدكتور أحمد المنظري، إن خطر الإصابة بجدري القردة أصبح حقيقيًّا ومقلقًا.

وأضاف المنظري، في بيان أن منظمة الصحة العالمية أُبلِغت بأكثر من 2100 حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة من 43 بلدًا منذ كانون الثاني/ يناير 2022، منها ثلاثة بلدان في الشرق الأوسط أبلغت عن 15 حالة إصابة مؤكدة، منوها إلى أن مكتب المنظمة الإقليمي يعمل عن كثب مع السلطات الصحية في البلدان التي أبلغت عن حالات إصابة مؤكدة بجدري القردة، وهي الإمارات العربية المتحدة ولبنان والمغرب، وكذلك مع بلدان الإقليم الأخرى لتوسيع نطاق قدرات الكشف والاستجابة.

ولفت إلى أن المنظمة ستعقد اجتماعًا للجنة طوارئ بشأن جدري القردة في 23 حزيران/ يونيو 2022 لتُحدِّد هل هذه الفاشية تمثل طارئة صحية عامة تسبب قلقًا دوليًّا، ولتتلقى مشورة الخبراء.

وبين، أنه جرى تفعيل هيكل إدارة الأحداث لتنسيق ترصُّد الأمراض، والاكتشاف الشامل للحالات، وتتبُّع المخالطين، والفحص المختبري، والتدبير العلاجي السريري والعزل، وتنفيذ تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها.

وأوضح، أنه سيبدأ الأسبوع الحالي أول تدريب على التدبير العلاجي للحالات في الصومال بمشاركة أكثر من 100 من العاملين في مجال الرعاية الصحية من أجل الكشف المبكر والتشخيص التفريقي والتأكيد المختبري والعلاج المناسب في المرافق الصحية.

وذكر البيان أن جدري القردة يمكن أن يصيب أي شخص في حالة التلامس الجسدي الوثيق مع شخص آخر مصاب بهذا المرض.

وحث البلدان مرة أخرى على العمل مع المجتمعات المحلية لضمان حصول الأشخاص الأكثر عرضة للخطر على ما يحتاجون إليه من معلومات ودعم لحماية أنفسهم وغيرهم، إلى جانب توسيع نطاق الترصُّد لوقف استمرار انتقال العدوى.