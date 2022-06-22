اتفرج “صائد” الصواريخ الجديد : أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا

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رياض - احمد صلاح - كشفت القوات المسلحة الروسية عن التحديثات الجديدة على “صائد” الصواريخ الجديد أخطر المعدات الحربية التي تستخدمها في الحرب على أوكرانيا المنظومة الصاروخية “تور إم– 2” المضادة للطائرات.

وتعد التحديثات الجديدة التي أضيفت على “صائد” الصواريخ الجديد “تور إم– 2” زيادة حمولتها من الذخيرة لتعزيز القدرة النارية في الهجوم على الأهداف المطلوبة.

ومن المقرر أن تزيد حمولة “صائد” الصواريخ الجديد “تور إم– 2” المضادة للطائرات بمقدار الضعف وسيصبح هيكلها أخف لتكون الأفضل في الحرب الجارية على أوكرانيا.

ويعد “صائد” الصواريخ الجديد “تور إم– 2″ المضادة للطائرات من أخطر الأسلحة الروسية التي تستخدمها في الحرب على أوكرانيا إذ تتميز بقدرتها على إطلاق الصواريخ أثناء الحركة وفي وضع الثبات خلال 10 ثوان من اكتشاف الأهداف المعادية.

كما أن صائد” الصواريخ الجديد “تور إم– 2” المضادة للطائرات يصطاد الأهداف المعادية البرية والبحرية والجوية بكل نجاح وسرعة ودقة شديدة.

اتفرج“صائد” الصواريخ تور إم– 2″