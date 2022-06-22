انت الان تتابع خبر عاجل.. الكويت تعلن حل مجلس النواب وتدعوا إلى انتخابات عامة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح اليوم الأربعاء الموافق 22 يونيو حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات عامة.

وأكد ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح على التمسك بالدستور “وعدم تعديله أو تعطيله” خاصة وأن هناك حالة من التصدع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وطالب الشيخ مشعل الأحمد الصباح الجميع بالالتفاف حول أمير البلاد، وأن المرحلة المقبلة في الكويت تتطلب أن يحسن المواطنون اختيار من يمثلهم في مجلس النواب.

كما أكد ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح على أن بلاده تتمتع بمكانة عربية وإقليمية ويجب العمل على تحقيق الاستقرار الوطني ورفاهية الشعب