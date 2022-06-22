جامعة الدول العربية تقترب من استضافة المفاوضات الروسية الأوكرانية

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رياض - احمد صلاح - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء الموافق 22 يونيو على أن وزراء “الجامعة العربية” تبحث استضافة المفاوضات الروسية الأوكرانية.

وقال أحمد أبو الغيط أن هدف جامعة الدول العربية من استضافة المفاوضات الروسية الأوكرانية لوقف إطلاق النار خاصة وأن داعيات الحرب الروسية الأوكرانية تطال العالم أجمع، وتمس قضايا الغذاء والطاقة والسياحة.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أنن العرب يرغبون في سيادة واستقرار المنطقة العربية، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تطال العالم أجمع.

وأوضح أحمد أبو الغيط أن جامعة الدول العربية تنتظر اجتماعا بتقنية “الفيديو كونفرنس” بين الوزراء العرب لمناقشة الأفكار المطروحة، لتقريب وجهات النظر، ومحاولة التوصل لوقف إطلاق النار.