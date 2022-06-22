انت الان تتابع خبر ولي العهد السعودي يصل تركيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى تركيا، الأربعاء، في أول زيارة رسمية له على الإطلاق إلى هذا البلد، ضمن جولة بدأها الإثنين وشملت مصر والأردن.

وكان قد زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السعودية في إبريل/نيسان الماضي، حيث التقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.

يذكر أن من المنتظر أن يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشهر المقبل إلى السعودية للاجتماع بعدد من دول مجلس التعاون الخليجي وقادة مصر والأردن والعراق.