انت الان تتابع خبر ولي عهد الكويت: قررنا حل مجلس الامة واللجوء للشعب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الصباح، الاربعاء، خلال تصريحاته في كلمة متلفزة:"لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله ولا تعطيله أو تعليقه أو المساس به".

وأضاف الصباح" نحتاج للحيطة والحذر وأخذ الدروس والعبر، لأن الأخطار تحيط بنا من كل جانب".

وأشار إلى الانشغال بمسائل بعيدة عن الطموح، وسط كل هذه المخاطر، مؤكداً ان المشهد السياسي تمزقه الخلافات والصراعات.

وأوضح ولي العهد أنّ تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يمزق المشهد السياسي"، لافتًا إلى أنّ "عدم وضوح الرؤية المستقبلية للعمل الحكومي، ترتب عليه عدم تحقيق الآمال المشروعة للمواطنين".

وأكّد الصباح، أنّ "الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية، أدتا لتذمر وسخط المواطنين وعدم رضاهم"، مشيرًا إلى "أننا قررنا اللجوء للشعب، ليقوم بإعادة تصحيح المسار السياسي.

وفي الختام أعل نقرار حل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة لانتخابات عامة"، كما ذكر أنّ "الاختيار غير الصحيح للممثلين في مجلس الأمة، يضر بمصلحة البلاد ويعود بنا للمربع الأول".