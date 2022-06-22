انت الان تتابع خبر بايدن سيعلق ضريبة فدرالية على اسعار الوقود المرتفعة ل 3 اشهر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيطلب بايدن الرئيس الاميركي من الكونغرس الخميس، تعليق ضريبة فدرالية على أسعار الوقود التي تشهد ارتفاعا كبيرا وتثير استياء الأميركيين مدة ثلاثة أشهر، قبل أشهر قليلة على انتخابات منتصف الولاية.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية، إن البيت الأبيض يريد تعليق الضريبة الفدرالية البالغة 18 سنتا على كل غالون (3,78 ليترات) حتى أيلول/ سبتمبر، ويدعو الولايات التي تفرض أيضا رسوما على الوقود في المحطات أن تحذو حذوه "من أجل تخفيف العبء مباشرة على المستهلكين الأميركيين الذين يعانون من أسعار بوتين".

وصل متوسط سعر غالون البنزين إلى مستوى قياسي بلغ 5 دولارات في الولايات المتحدة (4.968 دولارًا الأربعاء) مقارنة بنحو 3 دولارات قبل عام، وينعكس هذا الارتفاع على الاقتصاد الوطني مما أدى إلى تراجع شعبية الرئيس الأميركي إلى أقل من 40%.

وقال المسؤولون إن "الرئيس يدرك التحدي الكبير الذي تشكله أسعار البنزين المرتفعة للأسر العاملة، في حين يرتفع سعر البنزين بشكل كبير في جميع أنحاء العالم بما يقارب دولارين للغالون منذ أن حشد بوتين قواته عند حدود أوكرانيا".

وأكد هؤلاء أن "الرئيس يدرك أن تعليق ضريبة البنزين وحده لن يعوض عن ارتفاع الأسعار التي نشهدها".