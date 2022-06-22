انت الان تتابع خبر مقتل 130 شخصاً واصابة 250 في زلزال أفغانستان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسفر زلزال ضرب إقليم بكتيكا في أفغانستان، الاربعاء، عن مقتل 130 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، وفق ما ذكرت شبكة "طلوع نيوز" الإخبارية.

وقال مسؤولون في هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان، إن زلزالا شدته 6.1 درجة أدى إلى مقتل 130 شخصا على الأقل في شرق البلاد.

وقال محمد نسيم حقاني رئيس الهيئة إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، حيث أصيب 250 بجروح.

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن وفيات أيضا في إقليمي ننكرهار وخوست في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا.

وقال قائد شرطة منطقة كيان بالإقليم، إن الزلزال وقع في منتصف الليلة الماضية وأودى بحياة العشرات.

وأفاد مسؤولون محليون بأن العديد من المنازل دمرت في الزلزال، وأن الجهود جارية لانتشال الجثث من تحت الأنقاض.