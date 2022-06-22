انت الان تتابع خبر عاجل.. روسيا تعلن مقتل 500 عسكري أوكراني بضربة في نيكولايف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت روسيا اليوم الأربعاء الموافق 22 يونيو أن القوات نجحت في إلحاق القوات الأوكرانية بخسائر كبيرة جراء ضربة بأسلحة عالية الدقة استهدفت موقعا في نيكولايف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات تمكنت من مقتل 500 عسكري أوكراني جراء ضربة بأسلحة عالية الدقة استهدفت موقعا في نيكولايف أمس الثلاثاء.

وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت عن تدمير مدافع هاوتزر أمريكية M-777 عيار 155 ملم حصلت عليها القوات الأوكرانية مؤخرا من الولايات المتحدة ودول أوروبية.. وكذلك تدمير 15 مدفع هاوتزر من طراز M-777 خلال 24 ساعة.

وعلى الجانب الأخر أطلق الجيش الأوكراني 24 قذيفة هاون من عيار 120 مم، وسبع قذائف مدفعية من عيار 152 مم على أراضي جمهورية دونيتسك.