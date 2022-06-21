انت الان تتابع خبر روسيا: الغرب دفع أوكرانيا للانسحاب من مفاوضات التسوية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن الرعاة الغربيين سحبوا كييف من مفاوضات التسوية مع موسكو.

وأضاف أن الدول الغربية بدأت أيضا "في التنافس بين بعضها لإقناع نفسها والعالم بأسره بأنه لا يمكن الحل إلا في ساحة المعركة مع روسيا".

وفي وقت سابق، قال الكرملين إنه بعد زيارة القادة الأوروبيين إلى كييف، لم يبذل الجانب الأوكراني أي محاولات لاستئناف المفاوضات مع روسيا.