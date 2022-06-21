انت الان تتابع خبر قلق أمريكي من الوجود العسكري الروسي في أمريكا الوسطى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت كاثلين ماكفارلاند المسؤولة السابقة في إدارة ترامب بحديث لقناة "فوكس بيزنس"، إن وجود القوات الروسية في أمريكا الوسطى، قد يستجلب للمنطقة دولا أخرى غير صديقة للولايات المتحدة.

وأضافت: "أعتقد أن الأمر يتعلق بنيكاراغوا وأمريكا الجنوبية أكثر من روسيا.. تظهر هذه القصة أن هناك دولة في أمريكا الجنوبية مستعدة للسماح للقوات الأجنبية بالتدرب على أراضيها. وماذا عن الصين؟ إيران؟ دول أخرى تشكل تهديدا للولايات المتحدة؟".

ووفق ماكفارلاند، سمحت واشنطن نفسها بهذا الوضع في المنطقة، إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري "قبل عشر سنوات" أن مبدأ مونرو "أمريكا للأمريكيين"، (مبدأ عدم التدخل المتبادل بين دول القارتين الأمريكية والأوروبية في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض) لم يعد صالحا".