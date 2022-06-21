انت الان تتابع خبر بشرة..وزارة الهجرة تعلن عن وظائف للمصريين في ألمانيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الهجرة عن وظائف للمصريين في ألمانيا؛ في مجالات الكهرباء والالكترونيات والمعان والفندقية؛ وذلك في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي؛ “من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا” بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية.

طريقة التقديم للوظائف

يتم التقديم لوظائف وزارة الهجرة في ألمانيا عن طريق ملء استمارة التقديم وإرسال النسخة الإلكترونية منها والمستندات المطلوبة والسيرة الذاتية إلى وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عبر البريد: [email protected]؛ على أن يكون أخر موعد للتقديم للوظائف يوم 16 يوليو المقبل.

شروط التقدم للوظائف

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية؛ ومقيم بجمهورية مصر العربية.

2- عدم الحصول على عقد عمل دائم مع أي هيئة حكومية.

3- لا يزيد سن المتقدم عن 40 عام ولا يقل عن 21 عام.

4- أن يكون المتقدم متخصص في الوظيفة المتقدم لها والحصول على دبلوم فني في التخصص المطلوب؛ بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن عامين في التخصص.

5 – إجادة اللغة الإنجليزية.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الهجرة بألمانيا

1- صورة من جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

2 – صورة من شهادة المؤهل سواء معهد فني أو مدرسة.

3- صورة من إعفاء الخدمة العسكرية للذكور.

4 – سيرة ذاتية للمتقدم؛ وصورة من شهادة الخبرة.