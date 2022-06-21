انت الان تتابع خبر اخبار العراق اليوم.. انتشار الكوليرا في السليمانية كركوك والمثنى و كوردستان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال العبيدي اليوم الثلاثاء إن “هنالك تنسيقاً عالي المستوى بين الوزارات، وكذلك فريق الاستجابة السريعة في وزارة الصحة المتمثل بمركز السيطرة على الأمراض الانتقالية، ومختبر الصحة المركزي وبقية أقسام دائرة الصحة العامة”، لافتاً إلى أن “فريق الاستجابة السريعة توجه إلى محافظة السليمانية بعد التأكد من تسجيل إصابات بالكوليرا، وأقيمت ورشة مشتركة مع الصحة في السليمانية، ومع وزارة الصحة إقليم كوردستان حيث جرى تبادل المعلومات ومواد طبية”.

و أكد مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة العراقية، هيثم العبيدي، أن وزارتي الصحة في العراق وإقليم كوردستان “تعملان معاً وبشكل مواز للسيطرة على مرض الكوليرا في كوردستان وبقية محافظات العراق”، محذرا من أن مخاطر إصابة الأطفال بالكوليرا أكبر من الكبار.

انتشار الكوليرا في العراق

وأوضح أن أمراضاً مثل “الحمى النزيفية والكوليرا هي أمراض موجودة أصلاً في العراق، وتظهر كل سنة، أما مرض كورونا، فهو مستجد في كل العالم، وبالتالي تظهر هذه الأمراض بين فترة وأخرى بنسب وحالات مختلفة”.

العبيدي، أضاف ان “الامراض المستوطنة تبقى موجودة بين الشعوب وفي العالم ولا يمكن استئصالها حتى في الدول المتقدمة، مثل مرض الإسهال بسبب السفر. هذه الأمراض يمكن السيطرة عليها بنسب عالية جداً”، منوهاً إلى أن “الميزانيات الكبيرة التي تصرف على مكافحة هذه الأمراض، من خلال السيطرة مصادر المياه والطعام، ورفع المستوى المعيشي للفرد، والتي من شأنها أن تحسن من البيئة وتمنع انتشار المرض”.

اخبار العراق اليوم

ولفت إلى “إمكانية السيطرة على كثير من الأمراض، إذا زادت الموازنة المخصصة للصحة”، مشيراً إلى أن “نسبة موازنة الصحة في العراق تبلغ 1.5%، رغم أن قطاع الصحة في كل دول العالم تصرف عليه ميزانيات كبيرة جدا، لأنه مهم ويمس حياة البشر، وبالتالي في حال انتشار أمراض معينة سيكلف البلد ميزانيات أكبر، فالوقاية بمبلغ بسيط أفضل من صرف مبالغ كبيرة للعلاج”.