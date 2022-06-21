انت الان تتابع خبر صحيفة صينية: الناتو يسعى لإطالة أمد الأزمة في أوكرانيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية أن تصريح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ حول إطالة أمد الأزمة في أوكرانيا، يعكس خطط الحلف الحقيقية.

في وقت سابق في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، حذر ستولتنبرغ من أن الصراع في أوكرانيا قد يستمر لسنوات عديدة. وحث الغرب على الاستعداد لمثل هذا السيناريو، ولكن عدم التوقف عن تقديم المساعدة لكييف، حتى على الرغم من ارتفاع التكاليف.

وقالت الصحيفة الصينية إن تنبؤات ستولتنبرغ أشبه بخطة ورغبة لدى حلف الناتو، التحالف العسكري، في الاستفادة من الصراع الذي طال أمده في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن القتال في أوكرانيا سيستمر، طالما أن الغرب يوفر الدعم العسكري لكييف.