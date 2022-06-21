انت الان تتابع خبر رد عاجل من الجيش الروسي على الضربة الأوكرانية للمنصات البحرية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الجيش الروسي بالرد العاجل اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو على الضربة الأوكرانية للمنصات البحرية والهجوم على “جزيرة الأفعى”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات نجحت في التصدي لهجوم الجيش الأوكراني على “جزيرة الأفعى” وقامت بالرد القوي بقصف صاروخي لمطار قرب أوديسا، على الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية أمس على منصات حفر بحرية روسية.

وأضافت الدفاع الروسية أن النظام الأوكراني حاول في الساعة الخامسة فجر أمس استرجاع “جزيرة الأفعى” الواقعة قبالة أوديسا، وذلك من خلال شن ضربات جوية ومدفعية مكثفة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية استخدمت أكثر من 15 طائرة مسيرة بين استطلاع وقتالية، قامت بتوجيههما طائرتان بدون طيار من طراز Bayraktar TB-2.

وتابعت الدفاع الروسية أنه تم رصد على ارتفاعات عالية في “جزيرة الأفعى”، طائرة استطلاع بدون طيار تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز “Global Hawk” RQ-4.

وأكدت الدفاع الروسية على أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي المتمثلة بأنظمة الصواريخ والمدافع “بانتسير” المضادة للطائرات ونظام “تور” الصاروخي المضاد للطائرات دمرت كل القذائف التي أطلقها على “جزيرة الأفعى”.

كما أكدت على أنه تم إسقاط 13 طائرة بدون طيار، وأربعة صواريخ من طراز “توتشكا-أو” و21 قاذفة من راجمات الصواريخ “أوراجان” دون أن يصل أي من الأسلحة النارية الأوكرانية إلى أهدافها في “جزيرة الأفعى”.