انت الان تتابع خبر الصين تخرج عن صمتها : أمريكا أثارت الحروب لسرقة حقول النفط والغاز في سوريا والعراق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خرجت الصين عن صمتها فتر طويلة من الزمان وخرج وزير الخارجية “تشاو ليجيان” بلسان حاد ليؤكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي “المضطهد الرئيسي” لكل العصور وتسرق حقول النفط والغاز في سوريا والعراق.

وقال وزير الخارجية الصيني “تشاو ليجيان” أن الحروب التي أثارتها الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط منذ عام 2001 “أودت بحياة 900 ألف شخص، من بينهم 335 ألف مدني.

وأضاف وزير الخارجية الصيني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” توجد الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير شرعي في عدة محافظات بسوريا بحجة مساعدة الأكراد في القضاء على تهديد تنظيم الدولة الإسلامية.

وتابع “تشاو ليجيان” سيطر الجيش الأمريكي على أكبر حقول النفط والغاز في سوريا، ويصدر النفط السوري إلى قواعده في العراق منذ أكثر من خمس سنوات.