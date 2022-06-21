انت الان تتابع خبر“بوتين” يعلن دخول صاروخ “سارمات” الخدمة نهاية العام الحالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو دخول صاروخ “سارمات” الخدمة في القوات المسلحة الروسية نهاية العام الجاري.

وقال الرئيس الروسي في كلمة ألقاها خلال لقائه مع خريجي الأكاديميات العسكرية في موسكو أن الجيش والأسطول سيواصلان مسيرة التنمية والتطور على الرغم من كل هذه الصعوبات والعوائق”.

وأضاف “بوتين” تم تنفيذ أول إطلاق للصاروخ الباليستي العابر للقارات “سارمات” من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانجيلسك في 20 أبريل الماضي.

وأوضح الرئيس الروسي أن تم تنفيذ مهام إطلاق الصاروخ بالكامل، وتم تأكيد خصائص التصميم في جميع مراحل رحلة الصاروخ. ووصلت الرؤوس الحربية التدريبية إلى المنطقة المحددة في ساحة تدريب كورا في كامتشاتكا.