انت الان تتابع خبر روسيا تعلن اختفاء طائرة على متنها 3 أشخاص من طراز An-2 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو اختفاء طائرة على متنها 3 أشخاص من طراز An-2 عن الرادار في ياكوتيا بشرق البلاد.

وقالت الإدارة المحلية الروسية للطوارئ أنها تلقت فجر اليوم معلومات تفيد بأن طائرة تابعة لشركة خاصة أقلعت من عاصمة الجمهورية ياكوتسك، ولم تصل إلى وجهتها في الوقت المحدد.

وأضافت في بيان رسمي أنه حسب المعلومات الأولية، كان على متن الطائرة ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان من أفراد الطاقم وراكب، إضافة إلى شحن.

والجدير بالذكر أن طائرة من طراز An-26 وعلى متنها فريق من رجال الإنقاذ، أقلعت للبحث عن الطائرة الروسية المفقودة فى ياكوتيا شرق روسيا.