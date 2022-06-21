انت الان تتابع خبر ماكرون يرفض استقالة رئيسة الوزراء. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، رفض استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، بهدف تمكينها من متابعة مهامها.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، سيجري الرئيس المشاورات السياسية اللازمة من أجل تحديد الحلول البناءة الممكنة لخدمة الفرنسيين"، قبل إجراء سلسلة لقاءات مع زعماء الأحزاب، اليوم وغدا الأربعاء في قصر الإليزيه.

يشار إلى أن الرئيس ماكرون فقد غالبيته المطلقة في البرلمان عقب الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي.