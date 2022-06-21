انت الان تتابع خبر الإمارات تنهي الحداد الرسمي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن فترة الحداد الرسمي على رحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تنتهي الثلاثاء، وفق إعلان الوزارة الثلاثاء.

وأفادت الوزارة في إعلانها، بأن الأعلام ترفع يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 من شهر حزيران الحالي عند الساعة التاسعة صباحاً.

وتولى الراحل رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، نحو 18عاما، شهدت خلالها البلاد مراحل مهمة من التقدم والتطور والنمو والازدهار على مختلف المستويات.