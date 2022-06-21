انت الان تتابع خبر بعد السيطرة الكاملة.. التلفزيون الروسي يبث من منطقة اوكرانية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الجيش الروسي، الثلاثاء، تغيير خاصيات أبراج البث التلفزيوني في منطقة خيرسون بأكملها لتصبح قنوات التلفزة الروسية متاحة "مجانًا" في هذه المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي احتلّتها موسكو، وفق بيان لوزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة إن:"خبراء وحدات بث القوات المسلحة الروسية غيّرت خاصيات آخر برج من بين 7 أبراج في منطقة خيرسون، لتتمكن قنوات التلفزة الروسية من البثّ".

وأشارت إلى أن نحو مليون من سكان المنطقة بات بإمكانهم الآن مشاهدة "مجانًا" القنوات الروسية الرئيسية ولاسيما تلك التابعة لشركة البث التلفزيوني والإذاعي لعموم روسيا الرسمية VGTRK التي تنقل بشكل دائم سياسة الكرملين.

وسيطر الجيش الروسي منذ الأيام الأولى لهجومه على أوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير، على منطقة خيرسون الواقعة على حدود شبه جزيرة القرم.

ومذاك، تنتهج موسكو سياسة إضفاء الطابع الروسي على الأراضي التي باتت تحت سيطرتها في جنوب أوكرانيا، وقد بدأ استخدام العملة الروسية الروبل وتوزيع جوازات سفر روسية.

وأكد أحد المسؤولين الموالين لروسيا الجدد في خيرسون كيريل ستريموسوف الثلاثاء، أن روسيا قد تضمّ هذه المنطقة "قبل نهاية العام".

وقال وفق ما نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية الرسمية، "سنجري استفتاءً هذا العام.

وبعد هذا الاستفتاء، سنتوجه إلى قادة الاتحاد الروسي كي يقبلوا (انضمامنا) إلى روسيا".