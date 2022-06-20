انت الان تتابع خبر خبير أمريكي: الأسلحة الغربية في أوكرانيا سيدمرها الجيش الروسي أو يغتنمها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الخبير العسكري الأمريكي سكوت ريتر، أن الأسلحة التي تورّدها الدول الغربية لأوكرانيا سيدمرها الجيش الروسي، أو سيستولى عليها.

وقال في حديث لقناة US Tour of Duty على "يوتيوب"، إن "كل ما نرسله إلى أوكرانيا سيتم تدميره أو الاستيلاء عليه".