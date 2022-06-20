انت الان تتابع خبر لابيد يحدد أكبر تحديات تواجه إسرائيل. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار وزير الخارجية الإسرائيلي ​يائير لابيد​، مساء اليوم الاثنين، إلى ضرورة "عدم السماح لقوى الظلام بتفكيك إسرائيل، وأنه لا بد من عدم تأجيل مواجهة التحديات المطروحة حتى الانتخابات المقبلة".

وقال لابيد في مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة نفتالي بينيت، "علينا العودة إلى فكرة إسرائيل الموحدة"، متابعا "حتى إذا ذهبنا للانتخابات خلال شهور فهناك تحديات تواجه إسرائيل لا يمكن أن تنتظر".

وشدد على أنه "يجب التعامل مع غلاء المعيشة وإدارة النزاع مع ​إيران​ وحماس​ و​حزب الله​".

واتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد، في وقت سابق، على طرح اقتراح لحل الكنيست الأسبوع المقبل.