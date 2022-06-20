انت الان تتابع خبر روسيا تُذيح السعودية من صدارة موردي النفط للصين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبحت روسيا على صدارة موردي النفط للصين ، لتُذيح السعودية التي كانت تحتل تلك المكانة.

الصين زادت واردتها من النفط القادم من روسيا بنسة 55% بالمقارنة بالعام الماضي، ليصبح النفط الروسي هو المتصدر لدى التنين الصيني.

الشركات الصينية حصلت تخفيضات من روسيا على شراء النفط، ليزداد طلبها على النفط الروسي.

زيادة واردات النفط الروسي للصين

روسيا صدرت للصين يقرب من 8.42 مليون طن، وفقا لبيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك.

وكان المشترون في أوروبا والولايات المتحدة، قد تجنبوا شراء النفط الروسي عقابا لروسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

صادرات الطاقة تشكل مصدرا حيويا للدخل لروسيا، لذلك كان قرار الولايات المتحدة وبريطانيا، في شهر مارس الماضي بمقاطعة النفط الروسي، ويعمل الاتحاد الأوروبي على إنهاء اعتماده على الغاز الروسي وذلك ضمن ردوده الاقتصادية على الغزو الروسي لأوكرانيا.