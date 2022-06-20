انت الان تتابع خبر تفشي وباء الكوليرا في محافظة السليمانية بالعراق.. وإصابة المئات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق اليوم الاثنين الموافق 20 يونيو عن تفشي وباء الكوليرا في محافظة السليمانية وتعرض المئات من المواطنين للإصابة بالوباء.

وقال وزير الصحة في إقليم كردستان العراق سامان البرزنجي أن وباء الكوليرا أصاب المئات من سكان مدينة السليمانية مركز المحافظة، وضواحيها.

وأضاف سامان البرزنجي أن الوزارة بعثت بشكل عاجل اللوازم طبية وكميات كبيرة من الأدوية والعلاج بقيمة نحو مليون دولار، لإسعاف المصابين بوباء الكوليرا.

وأوضح وزير الصحة في إقليم كردستان العراق أن وباء الكوليرا مصحوب بحالات الإصابة بالإسهال الحاد الذي يتسبب في تضرر الكلى وخاصة عند كبار السن.

وأكد سامان البرزنجي على أن وباء الكوليرا أصاب أكثر من مائتي نزيل في سجن السليمانية ووفاة اثنين منهم حتى الآن.