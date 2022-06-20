انت الان تتابع خبر السعودية ترفع تعليق السفر الى 4 دول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت المملكة العربية السعودية، الاثنين، رفع تعليق سفر المواطنين إلى كل من تركيا وإثيوبيا وفيتنام والهند وذلك بناء على متابعة وضع فيروس كورونا، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وألغت المملكة السعودية، في وقت سابق من الشهر الجاري، الإجراءات المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا بما في ذلك وضع أقنعة الوجه.رفع تعليق سفر المواطنين إلى كل من: (إثيوبيا، وتركيا، وفيتنام ، والهند)، وذلك بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال الوضع الوبائي عالميًا.رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى كل من إثيوبيا وتركيا وفيتنام والهند