انت الان تتابع خبر روسيا تظهر العين الحمراء لليتوانيا بسبب حصار الشحنات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهرت روسيا العين الحمراء إلى ليتوانيا وذلك بسبب حصار الشحنات العابرة إلى روسيا تظهر العين الحمراء لليتوانيا بسبب حصار الشحنات بالكامل.

وقالت الخارجية الروسية أنها أبلغت القائمة بأعمال ليتوانيا بأن موسكو تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات لحماية مصالحها الوطنية إذا لم يتوقف حصار الشحنات العابرة إلى منطقة كالينينجراد بالكامل.

وأضافت الخارجية الروسية أنه سيتم النظر إلى التدابير الاستفزازية التي اتخذتها ليتوانيا، والتي تنتهك الالتزامات القانونية الدولية لليتوانيا في حصار الشحنات العابرة إلى منطقة كالينينجراد.

وتابعت لا سيما البيان المشترك لروسيا والاتحاد الأوروبي بشأن العبور بين منطقة كالينينجراد وبقية الأراضي الروسية لعام 2002، كأعمال عدائية واضحة.

وكانت روسيا قد وصفت قرار ليتوانيا بفرض حصار على منطقة كالينينجراد بأنه انتهاك لكل شيء، وبالقرار غير المسبوق، حيث تعتبره موسكو قرارا غير قانوني.