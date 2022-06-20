انت الان تتابع خبر روسيا تعلن مقتل 450 عنصراً وتدمير 13 دبابة أوكرانية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين الموافق 20 يونيو القضاء على 450 قوميا متطرفا و13 دبابة ومدرعة أخرى، إضافة إلى 16 عربة خاصة بالجيش الأوكراني.

وأضافت الدفاع الروسية أن صاروخا من طراز “أونيكس” عالي الدقة ضرب مطار أرتسيز في مقاطعة أوديسا، ما أدى إلى تدمير محطة للتحكم بالطائرات بدون طيار Bayraktar TB2، إضافة إلى تدمير طائرتين من هذا الطراز على الأرض.

وأوضحت الدفاع الروسية أن القوات تمكنت من إصابة 11 فصيلة من رادمات صواريخ “غراد” و12 فصيلة مدفعية في مواقع إطلاق النار، وتدمير مدفعي هاوتزر M777 عيار 155 ملم مع طاقميهما في إطار مكافحة البطاريات على محور دونيتسك.

وأكدت الدفاع الروسية على أن الطيران الروسي تمكن من ضرب 47 منطقة تجمع للقوات والمعدات ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز Buk-M1 في دونيتسك ورادار لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات S-300 في لوجانسك.