انت الان تتابع خبر لبنان تسجل أول إصابة بجدري القردة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين الموافق 20 يونيو، عن تسجيل أول إصابة بجدري القردة في البلاد.

وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي أن حالة الإصابة بجدري القردة وافدة من الخارج وهي تتبع حاليا العزل المنزلي، ووضعها مستقر من الناحية الطبية.