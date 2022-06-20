انت الان تتابع خبر لبنان تسجل أول إصابة بجدري القردة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين الموافق 20 يونيو، عن تسجيل أول إصابة بجدري القردة في البلاد.
وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي أن حالة الإصابة بجدري القردة وافدة من الخارج وهي تتبع حاليا العزل المنزلي، ووضعها مستقر من الناحية الطبية.
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وأضافت الصحة اللبنانية أن مرض جدري القدرة ينتج من فيروس ينتقل الى الانسان، إما من الحيوان إلى الانسان عبر الاحتكاك مع حيوانات مصابة.
ودعت وزارة الصحة اللبنانية المواطنين إلى اتخاذ إجراءات الوقاية مثل التزام المسافة الآمنة مع الأشخاص المصابين وعدم مشاركتهم أغراضهم الخاصة وعدم الاحتكاك مع الحيوانات في الدول االتي يستوطن فيها المرض وتجنب تناول لحوم الحيوانات البرية.