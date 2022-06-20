انت الان تتابع خبر البنك الدولي يكشف عن تكلفة إعادة إعمار اليمن بعد الحرب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مديرة مكتب اليمن في البنك الدولي تانيا مير اليوم الاثنين الموافق 20 يونيو عن تكلفة أعادة إعمار اليمن بعد الحرب وقدرت بنحو 25 مليار دولار.

وقالت مديرة مكتب اليمن في البنك الدولي إن البنك يشعر بالقلق من هشاشة الأزمات المركبة في اليمن، لذا قرر زيادة البرامج وقدم تمويلا بلغ مليار دولار خلال العام الماضي.

وأضافت تانيا مير أن البنك الدولي قرر زيادة البرامج وقدم تمويلا بلغ مليار دولار خلال العام الماضي للحفاظ على المؤسسات التي كان يدعمها قبل النزاع في اليمن.

وأكدت مديرة مكتب اليمن في البنك الدولي على أنه يجب الحفاظ على المؤسسات والقطاعات الإنتاجية مثل قطاع الثروة السمكية في عملها لدعم الاستقرار الاقتصادي.

وأوضحت تانيا مير أن البنك الدولي يركز على صمود القطاع الخاص والدور المحتمل الذي يمكن أن يلعبه في برامج إعادة الإعمار باليمن.