انت الان تتابع خبر السعودية تصدر تحذير هام وعاجل من عقوبة السجن والغرامة للزوجة المتقدمة على 'الضمان المطور' في هذه الحالة الشائعة .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، إنه عند القياك بالتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور من الواجب على المسجل إرفاق كل أفراد الأسرة التي تقيم في مسكن واحد.

حيث أنه ليس من حق الزوجة التسجيل في النظام بدون الزوج أو الابن المقيم في نفس المسكن بهدف الحصول على المعاش، حيث اعتبرت الوزارة ان هذا الفعل يعد مخالفة نصت عليها المادة 20 من نظام الضمان الاجتماعي.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يوجد ربط بين المنصة ووزارة التجارة، علما بوجود سجل تجاري لدى المستفيد لا يؤثر في أهليته لاستحقاق المعاش ما لم يستوجب الدخل من التجارة دفع الزكاة، وفقًا لـ "عكاظ".

وفيما يتعلق بالإجراء القانوني في حال المخالفة، أوضحت الوزارة أنه تطبق بحق المخالف الفقرة 2 من المادة 20 من نظام الضمان الاجتماعي، التي تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بهما معاً كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق.