انت الان تتابع خبر لبنان يسجل أول إصابة بجدري القرود والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، تسجيل أول إصابة بجدري القردة في لبنان.

وقالت في بيان صحفي، إن "الحالة وافدة من الخارج وهي تتبع حاليا العزل المنزلي، ووضعها مستقر من الناحية الطبية، كما تتابع الوزارة تحديد ومتابعة المخالطين المقربين".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أوضحت أنّ "مرض جدري القرود هو مرض فيروسي ينتقل عبر: مخالطة مباشرة لحيوانات مصابة (دم، إفرازات مخاطية...)، مخالطة مباشرة لإنسان مصاب عن طريق جزيئات الجهاز التنفسي التي تتخذ شكل قطيرات تستدعي عادةً فترات طويلة من التواصل وجهاً لوجه، أو من خلال إفرازات الجهاز التنفسي لشخص مصاب بعدوى المرض أو لآفاته الجلدية أو ملامسة أشياء لُوِّثت أخيراً بسوائله وإفرازاته".

وأشارت إلى أنّ "فترة حضانة المرض تُراوح بين 5 أيام و21 يوماً ولا ينتقل المرض خلال هذه الفترة"، ملخّصةً أعراض المرض "بحمى وصداع وتضخّم العقد اللمفاوية وآلام في الظهر والعضلات ووهن شديد بالإضافة إلى ظهور طفح جلدي".