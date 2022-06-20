انت الان تتابع خبر بعد الخسارة.. رئيسة وزراء فرنسا تعرب عن قلقها على البلاد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، ليلة الاحد، إن:" نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت وفشلت في منح الغالبية لأي حزب تشكل خطرا على البلاد، متعهدة أن يسعى حزب الرئيس ايمانويل ماكرون لبناء تحالفات على الفور، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت بورن "هذا الوضع يشكل خطرا على البلاد، بالنظر الى التحديات التي علينا مواجهتها"، مضيفة "سوف نعمل اعتبارا من الغد على بناء غالبية قادرة على العمل".

وخسر التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون غالبيته في البرلمان الفرنسي بحصوله على 245 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، وفقا للنتائج الكاملة التي نشرتها وزارة الداخلية، فجر اليوم الاثنين، ما يعني أن تحالف "معا" بعيد جدا عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الغالبية المطلقة (289 مقعدا).

وفاز تحالف اليسار بـ135 مقعدا، والتجمع الوطني اليميني المتطرف بـ89 مقعدا.

وتعني هذه النتيجة أن ماكرون سيكون مجبرا على التحالف مع كتل نيابية أخرى من أجل ضمان الأغلبية داخل البرلمان بهدف تنفيذ برنامجه الانتخابي.

من جانبه، قال نائب عمدة باريس إن نتائج أقصى اليمين في الانتخابات كارثة بالنسبة لفرنسا، محملا المسؤولية في ذلك للرئيس إيمانويل ماكرون.

بدورها، قالت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، إن حزبها "يتطلع لتوحيد جميع الوطنيين في الجناحين الأيمن والأيسر"، متعهدة بـ"ممارسة معارضة حازمة ومسؤولة بعد النتيجة التاريخية"، على حد تعبيرها.