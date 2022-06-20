انت الان تتابع خبر الاحتلال يزعم احباط محاولة تهريب على الحدود مع الأردن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي احباط محاولة تهريب أسلحة في منطقة "لواء يواف" الحدودية مع الأردن، وفق المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي.

وقال ادرعي، في تغريدات عبر تويتر، "خلال ساعات الليلة الماضية رصدت قوات الأمن مشتبه فيهما في منطقة لواء يواف وهما يحاولان تهريب أسلحة وذخيرة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم استدعاء قوات من الجيش والشرطة للمكان وقامت بالقاء القبض على المشتبه فيهما بمحاولة التهريب بالاضافة الى المشتبه فيه بتخطيط المحاولة".

وأضاف أنه تم ضبط ثلاث حقائب محملة بخمس قطع أسلحة من نوع M-16 بالاضافة الى سبعة مسدسات وسلاح من نوع كلاشينكوف وذخيرة.

وبين أنه تم تحويل المشتبه فيهم وقطع الأسلحة والذخيرة التي تمت مصادرتها للشرطة.