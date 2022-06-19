انت الان تتابع خبر لافروف: واشنطن لن تجبرنا على الامتثال لقواعدها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة لن تتمكن من إجبار روسيا على الامتثال لقواعدها بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وأضاف لافروف في رده على سؤال صحفي حول الغرض من إرسال الولايات المتحدة أسلحة إضافية إلى كييف: "دوافعهم معلنة في واشنطن منذ فترة طويلة. هم يحققون ما أعلنوه منذ زمن طويل، وهو أن على روسيا أن تعرف مكانها، وليس لروسيا الحق في التعبير عن رأيها في الشؤون الدولية، ويجب أن تلتزم روسيا بالقواعد التي اخترعتها الولايات المتحدة. أعتقد أنه من الواضح تماما لهم أنهم لن ينجحوا في ذلك".

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار لكييف.

من جهته أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، أن ضخ السلاح لأوكرانيا هو طريق للمواجهة بين روسيا والولايات المتحدة.