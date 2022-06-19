انت الان تتابع خبر وفاة أمير سعودي والديوان الملكي يصدر بياناً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نعى الديوان الملكي السعودي اليوم الاحد، الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي.

وصدر عن الديوان الملكي بيان قال فيه التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غد الاثنين الموافق 21/ 11/ 1443هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمّده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. ( سبق)