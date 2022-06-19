انت الان تتابع خبر خطة الحج للعام الجاري 2022.. السعودية توضحها لكل الحجاج السنة دي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وذلك في مؤتمر صحفي اليوم خطة رئاسة الحرمين التشغيلية الخاصة بموسم حج العام الجاري 2022.

خطة الحج للعام الجاري 2022 السعودية تكشفها

وأكد السديس قائلاً “سوف يتم تخصيص صحن المطاف حتى يكون للحجاج فقط، وهذا بجانب تخصيص مصليات هي التي تخص قبو المطاف والدورين الأول والأرضي لأداء السنة الخاصة بالطواف، وحرصاً على انسيابية وسهولة الحركة وتدفق الحشود تم تخصيص من خلال الرئاسة باب الملك عبد العزيز وباب الملك فهد وباب السلام لدخول الحجاج والمعتمرين، وباب 144 لدخول المصلين.

رقمنة كل الخدمات المقدمة للحجاج

وأعلن أن الرئاسة وضعت في خطتها إعطاء أولوية لرقمنة كل خدماتها، وأيضاً إدخال كل التقنيات الحديثة وجميع التطبيقات الذكية والأنظمة الملاحية والروبوتات الآلية ومصاحف برايل إلكترونية لمساعدة الجميع وتسهيل أداء مناسكهم، وتم إطلاق الكثير من التطبيقات الذكية والمنصات الإلكترونية التي تساعد في التسهيل على كل من يريدون وتخطي عدد المستفدين من خدمات الرقمنه الرئاسية 160 مليون مستفيد.