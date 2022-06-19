انت الان تتابع خبر روسيا تعلن مقتل 50 جنرالا وضابطا أوكرانيا بضربة صواريخ “كاليبر” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الدفاع الروسية اليوم الأحد الموافق 19 يونيو أنه تم القضاء على أكثر من 50 جنرالا وضابطا أوكرانيا بضربة صواريخ من طراز “كاليبر”.

وأضافت الدفاع الروسية أن الضربة التي تمت بصواريخ من طراز “كاليبر” استهدفت مركز قيادة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية.

وأوضحت أن صواريخ “كاليبر” عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من البحر، مقر قيادة للقوات الأوكرانية قرب قرية شيروكا داتشا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.

جاء ذلك في الوقت الذي عقد فيه اجتماع عمل لقيادات مجموعة “الإسكندرية” العملياتية الاستراتيجية هناك ولقي أكثر من 50 جنرالا وضابطا من القوات المسلحة الأوكرانية مصرعهم.