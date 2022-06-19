انت الان تتابع خبر الرئيس الأوكراني يبعث رسالة تهديد إلى روسيا.. ويدين حصار الموانئ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة تهديد إلى النظام الروسي والرئيس فلاديمير بوتين في كلمة سجلها وهو في طريق عودته من زيارة إلى منطقتي ميكولايف وأوديسا.

وقال فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لن نتنازل عن الجنوب للقوات الروسية وأنه سوف يستعيد كل ما يخص شعبه وستكون أوكرانيا أمنه وخالية من الحروب.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه سوف يقوم بإعادة كل ما تم تدميره إلى ما كان عليه وأن القوات الروسية لا تملك الصواريخ بالقدر الذي يوازي رغبة الشعب الأوكراني في الحياة.

وأضاف فولوديمير زيلينسكي أن موقف بلاده واضح ولا يتغير، وبمجرد أن يتمكن من ضمان الأمن من خلال الوساطة الدولية، سوف تبذل أوكرانيا قصارى جهدها لمواجهة أزمة الغذاء, ومديناً الحصار الروسي لموانئ أوكرانيا.