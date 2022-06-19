انت الان تتابع خبر عاجل.. الجيش الروسي يدمر 10 مدافع هاوتزر و20 مدرعة أوكرانية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الدفاع الروسية اليوم الأحد الموافق 19 يونيو أن القوات المسلحة نجحت في تدمير 10 مدافع هاوتزر M777 عيار 155 ملم وما يصل إلى 20 مدرعة قتالية قدمها الغرب إلى أوكرانيا.

وأضافت الدفاع الروسية أنه من خلال ضربة صواريخ من طراز “كاليبر” عالية الدقة بعيدة المدى تمكنت القوات من استهداف المدافع الأوكرانية والمدرعات المقدمة لنظام كييف.قال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف أن العملية العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة كانت في تمام الساعة 20.30 مساء أمس.

وأكد إيجور كوناشينكوف على أنه الضربة استهدفت المعدات التي استلمتها أوكرانيا من الغرب خلال الأيام العشرة الماضية، وكانت موجودة في أرض مصنع للمحولات في مدينة نيكولايف.