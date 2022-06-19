انت الان تتابع خبر. بضربة صاروخ روسي. مقتل 50 جنرال وضابط في الجيش الأوكراني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في نبأ عاجل ، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 50 جنرال وضابط في الجيش الأوكراني، بضربة موفقة من صاروخ كاليبر الروسي.

الجيش الأوكراني لم يعلق على بيان وزارة الدفاع الروسية سواء بالنفي أو التأكيد.

وتعد صواريخ كاليبر، أحد أهم الأسلحة المستخدمة في الحرب ضد الجيش الأوكراني.

صواريخ كاليبر المجنحة أظهرت تفوق روسي كبير في الحرب الدائرة في أوكرانيا وهو صاروخ ينتمي إلى عائلة من صواريخ “كروز”، تشبه إلى حد بعيد صاروخ “كروز توماهوك” الأمريكي.

الصاروخ الروسي يمكن اطلاقه من أنابيب عمودية مدمجة، وذلك يعني إمكانية تثبت النظام على سفن صغيرة مثل الطرادات، ليوفر قفزة نوعية في القوة النارية الدقيقة للهجوم الأرضي بعيد المدى للبحرية الروسية، ويمنحها مقدرة لا تمتلكها حتى الآن سوى البحرية الأمريكية فقط.