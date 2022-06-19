انت الان تتابع خبر اتفرج – تحطم طائرة عسكرية فى فنزويلا.. والطيار لسه عايش والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد شهود عيان على أن سلاح الجو الفنزويلي تعرض لحادث أليم حيث تحطمت إحدى طائراته الهجومية في ولاية زوليا ونجاة الطيار.

كما أكدت العديد من وكلات الأنباء على أن طائرة تابعة للقوات الجوية الفنزويلية تعرضت لحادث وتحطمت يوم السبت الماضي بالقرب من مطار لا تشينيتا الدولي.

وأن القوات المسلحة وحكومة فنزويلا لم تخرج وتدلي بأي تصريح حتى الان بالرغم من أن الحادث ليس بالأمر السهل وأن هناك طياران تعرض للإصابة على متن الطائرة وقت وقوع الحادث

صور تحطم طائرة عسكرية فى فنزويلا