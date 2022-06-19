انت الان تتابع خبر عاجل.. أوكرانيا تعلن مقتل 33 ألفا و600 جندي روسي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد الموافق 19 يونيو عن مقتل 33 ألفا و600 جندي روسي منذ بدء العملية العسكرية وحتى اليوم والذي يشهد ارتفاع ملحوظ في أعداد ضحايا الحرب.

وعن خسائر الجيش الروسي قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات تمكنت من تدمير 1468 دبابة و3577 مركبة قتالية مصفحة و745 نظاما مدفعيا و181 مروحية و598 طائرة بدون طيار و130 صاروخ كروز.

وأضافت أن القوات المسحلة نجحت في في تدمير 2523 مركبة وخزانات وقود و14 سفينة حربية إلى جانب 55 وحدة من المعدات الخاصة.

وأكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على أن القوات الروسية تكبدت أكبر الخسائر في اتجاه مدينتي “باخموت” و “زابوريزهزيا”.