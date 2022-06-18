انت الان تتابع خبر خبير مصري: إثيوبيا تسابق الزمن في تعلية سد النهضة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه المصري، عباس شراقي، أن إثيوبيا تسابق الزمن في تعلية سد النهضة بصب الخرسانة على جانبي السد والممر الأوسط قبل الهطول الشديد للأمطار.

وقال: "تجري الأعمال الحالية مع انخفاض مخزون السد بحوالي 2 مليار متر مكعب عن إجمالي التخزينين السابقين 8 مليار متر مكعب نتيجة فتح احدى بوابتي التصريف في مارس الماضي وحاليا البوابتين، وهو ما يعادل انخفاض حوالي 4 متر، بالإضافة إلى مياه التوربين الذي يعمل على فترات متقطعة".

وأضاف: "يبلغ إيراد مياه الأمطار عند السد حوالي 2 مليار متر مكعب في شهر يونيو، ويزداد إلى 7 مليار كتر مكعب الشهر المقبل، وفي حالة استمرار فتح بوابتي التصريف، فإنه من المتوقع أن تعبر مياه الفيضان الممر الأوسط أول أغسطس بعد تخزين ثالث يقدر بحوالي 5 مليار متر مكعب من المستهدف هذا العام وهو 10.5 مليار متر مكعب".

وتابع: "يرجع ذلك للتركيز على إقامة حواجز أمامية في اتجاه البحيرة لحجز المياه ثم تكمل الخرسانة فيما بعد، وانخفاض المنسوب يعطى فرصة لكي تجف الخرسانة، حتى لا يتكرر خطأ العام الماضي بصب الخرسانة قبل الفيضان بساعات قليلة