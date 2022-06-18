وفاة إعلامي لبناني بارز

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رياض - احمد صلاح - بعد صراع مع مرض السرطان، غيّب الموت الإعلام اللبناني ​كريم الجميّل​، والذي يعتبر من أبرز الاعلاميين في الوطن العربي، وستتم الصلاة لراحة نفسه عند الساعة الرابعة من بعد ظهر غد الأحد في كنيسة مار مخائيل - بكفيا، وتقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل يوم الدفن من الحادية عشرة حتى السابعة مساء ويوم الإثنين من الحادية عشرة حتى السابعة مساء.

وقد نعى ​نقيب محرري الصحافة اللبنانية​ ​جوزف القصيفي​، الاعلامي الراحل، الذي عمل في عدد من الوسائل الاعلامية المرئية والمكتوبة، واصفا اياه "بالشاب الطموح، المثقف، المبادر، الذي يضج حيوية واندفاعا في سبيل آلاخرين، وسلاحه الحوار وبناء الجسور".

وأكد ان كريم الجميل صاحب افكار مبتكرة، مزج بين الاعلام والعلاقات العامة، وكان قريب من هموم الناس ومعاناتهم، وهذا ما عكسته البرامج التي أعدها على شاشات التلفزة، واستضاف خلالها مئات ممن شغلوا مواقع متقدمة في المجتمع اللبناني والعربي والدولي.

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كما نعته ​جمعية اليازا​ للسلامة المرورية الذي كان عضواً فيها وعدد كبير من زملائه، وضجت مواقع التواصل بخبر وفاة الجميل متمنين لها المغفرة والرحمة.



