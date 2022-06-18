انت الان تتابع خبر جانتس: إسرائيل سترد بقوة على أي هجوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، مساء السبت، إيران من أن إسرائيل سترد بقوة على أي هجوم ضد الإسرائيليين في أي مكان.

وقال جانتس للإعلام الإسرائيلي معلقا على تحذيرات من هجوم إيراني على إسرائيليين في تركيا: "إسرائيل تعمل على إحباط المحاولات الإيرانية لشن هجوم، وتستعد للرد بقوة على أي هجوم على المواطنين الإسرائيليين في أي مكان".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "هناك مجموعات إرهابية إيرانية غير مكتشفة تحاول مطاردة إسرائيليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التعرف عليهم في مواقع سياحية كبرى في إسطنبول، بغرض الاختطاف أو إطلاق النار".

طهران تشعر بالذل ومن جهته أشار الرئيس السابق لهيئة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي عاموس يدلين، إلى أنه "بعد أن أخفقت المساعي الإيرانية في المساس بعلماء أو ضباط إسرائيليين، فإن طهران خفضت من سقف أهدافها ليصبح أي شخص إسرائيلي أو يهودي هدفًا للقتل أو الاختطاف".