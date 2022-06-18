انت الان تتابع خبر مصر.. مقتل ضابطين ومدنيين في رفح والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقي ضابطان مصريان، ومواطنان بدويان، مصرعهم، السبت، إثر انفجار عبوتين ناسفتين خلال أعمال تمشيط للجيش المصري غرب رفح المصرية.

وأفادت مصادر أمنية، "أن العقيد أسامة عبد الحليم قائد الكتيبة رقم 188 مشاة بمدينة رفح، استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة، خلال تمشيط قرية المطلة غرب رفح، كما استشهد في حادث آخر منفصل بقرية الحسينات غرب رفح، ضابط آخر برتبة نقيب واثنان من البدو المسلحين التابعين للقوات الأمنية، واصيب اثنان آخران من البدو إثر انفجار عبوة ناسفة، وتم نقل الجثث والمصابين الى مستشفى رفح".

وقالت المصادر: إن القتيلين البدويين هما: عزارة أبو جراد وعيد أبو خلف السواركة، بينما أصيب سليمان محمد عايض، وحاتم محمد عواد، بشظايا متفرقة بالجسد وحالتهما حرجة".