انت الان تتابع خبر تركيا: نتوقع تلبية السويد وفنلندا لمطالبنا لقبول انضمامهما في الناتو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن أنقرة كما كانت في السابق تتوقع أن تتخذ السويد وفنلندا خطوات ملموسة للانضمام إلى الناتو وتلبية مطالب تركيا.

وقال قالن: "الناتو منظمة أمنية. يجب على من يريد أن يصبح عضوا جديدا الالتزام بمبادئ الحلف. يجب أن يتخذ البلدان خطوات ملموسة لإزالة مخاوفنا الأمنية".

وأشار إلى أن تركيا تدرس إمكانية مواصلة الحوار مع السويد وفنلندا حول هذه المسألة.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو في وقت سابق أن الوثائق الواردة من السويد وفنلندا "بعيدة عن توقعات" أنقرة.