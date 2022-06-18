انت الان تتابع خبر جونسون: العالم سئم من موضوع أوكرانيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن العالم سئم من موضوع أوكرانيا، منوها بأنه بدأ يظهر التعب والتململ من موضوع أوكرانيا في جميع أنحاء العالم.

وأضاف جونسون على قناة سكاي نيوز: "من المهم للغاية القيام برحلات إلى أوكرانيا، لا سيما في هذا الوقت الصعب. نحن قلقون من أن التعب القليل من أوكرانيا بدأ يظهر في جميع أنحاء العالم".

وزار رئيس الوزراء البريطاني كييف يوم الجمعة للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.